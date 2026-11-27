В Ленинградской области отражают атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы противовоздушной обороны уже уничтожили четыре БПЛА. Операция по защите воздушного пространства региона еще не завершена.

О сбитых беспилотниках глава области сообщил в своем канале на платформе «Макс». Он уточнил, что военные продолжают боевую работу. Дополнительных сведений о возможных последствиях атаки на земле губернатор пока не приводил.

В связи с угрозой в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Воздушная гавань приостановила прием и отправку воздушных судов. Информация о сроках действия ограничений и возможных задержках рейсов уточняется.

На фоне событий в Ленинградской области предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве объявляли и в соседней Латвии. Оно действовало около 20 минут.

Официальных сообщений о пострадавших или повреждениях в результате атаки на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что ПВО отразила налет на промзону Невинномысска.