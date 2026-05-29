Врачи развали причины раннего облысения

Хронический стресс, недосып и выгорание все чаще ведут к ранней потере волос у молодежи. Если раньше заметное поредение фиксировали после 35–40 лет, то сегодня первые признаки появляются в 18–25 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в клинике пересадки волос Real Trans Hair.

«Волосяной фолликул — маленькая, но сложная структура организма. Стресс, хронические заболевания, вредные привычки... могут запускать генетически обусловленный процесс раньше срока», — отметил хирург Владимир Орловский.

Чаще всего врачи сталкиваются с андрогенетической алопецией — генетической чувствительностью фолликулов к активной форме тестостерона.

«Первые признаки могут проявиться уже в 18–25 лет, а к 30–35 годам процесс может резко ускориться», — добавил он.

У женщин проблему запускают гормональные изменения после родов и менопауза. Дополнительные риски: дефицит железа, цинка, витаминов группы B и D, а также недосып и нервные нагрузки.

Специалисты предупреждают: пациенты теряют время на самостоятельное лечение.

«Люди начинают использовать широко рекламируемые шампуни, маски, витамины... вместо того, чтобы обратиться к трихологу. В результате проблема продолжает прогрессировать», — пояснили в клинике.

На ранней стадии процесс можно замедлить без пересадки.

«Это возможно, пока нет выраженной зоны без волос. Когда волосы выпали полностью, помочь может только пересадка», — уточнили в клинике.

Среди мифов — убеждение, что частое мытье головы провоцирует потерю волос. Врачи подчеркивают: шампуни не разрушают фолликулы. Опасны лишь слишком тесные головные уборы.

«Стресс может провоцировать телогеновое выпадение волос... через два–три месяца после травмирующего события», отметил Орловский.

