Минздрав ужесточил выдачу больничных для часто болеющих россиян

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект ведомственного приказа, предусматривающий сокращение периода выдачи листков нетрудоспособности для граждан, обращавшихся за их оформлением четыре и более раза в течение последних шести месяцев. Согласно информации, опубликованной ведомством, на начальном этапе больничный будет открыт только на три дня.

По истечении этого срока лечащий врач обязан организовать врачебную комиссию. Данная комиссия определит необходимость дополнительных диагностических мероприятий, госпитализации пациента либо продления срока нетрудоспособности. По результатам работы комиссии листок нетрудоспособности будет либо продлен, либо закрыт.

Новый порядок не распространяется на случаи выдачи больничных по уходу за заболевшим членом семьи, в связи с беременностью и родами, при социально значимых заболеваниях, а также при необходимости заместительной почечной терапии. Исключения также предусмотрены для периодов карантина и лечения в условиях стационара.

