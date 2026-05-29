«Налёт на город». ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Волгограде

В ночь на 29 мая Волгоградскую область подвергся массированной атаке со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В результате происшествия поврежден многоквартирный жилой дом, расположенный в Краснооктябрьском районе областного центра на улице Вершинина, 32. На фасаде здания зафиксированы повреждения: выбиты стекла на балконах.

«Сегодня ночью подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области», – цитирует главу региона пресс-служба.

По предварительным данным, пострадавших и возгораний нет.

