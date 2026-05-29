«Эпидемия XXI века». Число людей с психическими расстройствами выросло достигло 1,2 млрд

По данным ВОЗ, в мире свыше 1 млрд человек страдают психическими расстройствами. В условиях стресса и тревожности специалисты ищут причины роста заболеваемости и способы профилактики, сообщают «Известия» .

Согласно исследованию в The Lancet, в 2023 году число таких пациентов достигло 1,2 млрд — почти вдвое больше, чем в 1990-м. Генетик Национального центра генетических исследований (Mygenetics) Анастасия Сивакова (проверить статус) отмечает: психические расстройства вышли на первое место среди причин потери здоровья и трудоспособности, опередив многие физические недуги.

«Это связано с улучшением диагностики, снижением стигмы и реальным увеличением психоэмоциональной нагрузки на население», пояснил руководитель психиатрической клиники доктор Руслан Исаев.

Многие состояния, такие как тревога, депрессия, добавил он, раньше не воспринимались всерьез.

Факторами, влияющими на психическое состояние, являются информационная перегрузка, экономическая нестабильность, пандемия COVID-19.А организм человека, отметила Сивакова, плохо адаптирован к условиям постоянной тревожности и неопределенности.

Число запросов «записаться к психиатру» выросло на 45% (к психологу — на 19,7%). Растет и самодиагностика: пользователи ищут тесты и симптомы до визита к врачу.

Рост диагнозов биполярного расстройства и шизофрении связан с доступностью психиатрической помощи. Сивакова подчеркивает: почти ни одно психическое расстройство не вызывается единственным геном. Большинство заболеваний — полигенные, на риск влияют сотни и тысячи вариантов. Наследование не строго от матери или отца: ребенок получает гены от обоих родителей. Мутации могут возникать в сперматозоидах мужчин старшего возраста, а митохондриальные нарушения передаются только по материнской линии.

