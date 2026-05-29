«Это межзвездный садовник». Астрофизик Ави Леб назвал цель визита объекта 3I/ATLAS в Солнечную систему

Гарвардский специалист в области астрофизики Ави Леб выдвинул предположение о том, с какой целью межзвездное тело 3I/ATLAS приближалось к Солнечной системе. Информация об этом появилась в издании Futurism.

Объект 3I/ATLAS проник в пределы Солнечной системы в середине 2025 года. В декабре того же года он миновал Землю на дистанции 270 миллионов километров. Большинство ученых сходится во мнении, что данное тело является кометой, пришедшей из межзвездного пространства. Однако Ави Леб допускает, что объект создан искусственно и может представлять собой огромный космический корабль пришельцев .

Как полагает ученый, данное тело могло «засеять» пролетаемые мимо планеты живыми организмами из другой звездной системы — даже при условии его естественного происхождения.

Не исключается и вариант направленной панспермии, при которой 3I/ATLAS был намеренно «начинен» живыми существами неким «межзвездным садовником». Эта гипотетическая миссия по распространению жизни якобы была нацелена на потенциально обитаемые планеты Солнечной системы. Такая теория объяснила бы редкое совпадение траектории 3I/ATLAS с плоскостью обращения землеподобных планет, а также наличие струи, направленной в сторону Солнца и содержащей крупные обломки .

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

