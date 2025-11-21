Врачи сообщили о росте болей в суставах у молодых россиян

Все больше молодых россиян сталкиваются с болью в коленях, пояснице и плечах — жалобы нередко появляются уже к 30 годам. Травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Алишер Зохиров в разговоре с « Газетой.Ru » рассказал, какие привычки ускоряют износ суставов и как избежать ранних проблем.

По словам специалиста, главная причина — малоподвижный образ жизни. Большая часть дня у людей проходит за ноутбуками и телефонами. При недостатке движения ухудшается выработка синовиальной жидкости — природной «смазки» суставов. Из-за этого хрящи начинают получать меньше питания, истончаются, теряют эластичность, и со временем появляются боль и скованность.

Питание также играет важную роль. Молодежь часто выбирает продукты с избытком транс-жиров, сахара и рафинированных углеводов. Такой рацион может провоцировать воспаления, в том числе в суставах. При этом в меню не хватает кальция, фосфора, магния и витаминов D и С — элементов, которые поддерживают ткань хрящей.

Зохиров отметил и другую сторону проблемы: вред суставам может нанести и неправильный спорт. Резкий старт тренировок после долгого перерыва, отсутствие разминки и ошибки в технике вызывают микротравмы, особенно у тех, кто долго сидел без движения.

Врач предупреждает: игнорировать боль нельзя. Запущенные травмы влияют на весь опорно-двигательный аппарат. Сегодня доступны современные методы лечения — PRP-терапия, SVF-процедуры, введение гиалуроновой кислоты, артроскопия и, в тяжелых случаях, эндопротезирование.

Зохиров подчеркнул, что ранняя диагностика и малотравматичные методы позволяют восстановить подвижность и вернуть привычный ритм жизни.

Ранее врачи предупредили об ухудшении здоровья при запойном просмотре сериалов.