Врачи предупредили об ухудшении здоровья при запойном просмотре сериалов

Многочасовой непрерывный просмотр сериалов, известный как бинджвотчинг, представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Согласно данным, опубликованным изданием Al Arabiya English, эта популярная привычка способна вызывать нарушения в работе ключевых систем организма (материал есть у « Газеты.Ru »).

Как пояснил эндокринолог Брайан Мтемерерва, продолжительное нахождение в статичном положении перед экраном приводит к значительному замедлению метаболических процессов. Длительная мышечная пассивность сокращает потребление глюкозы тканями организма, что провоцирует устойчивое повышение уровня сахара в крови и снижает эффективность жиросжигающих механизмов.

Специалист предупредил, что систематическое злоупотребление марафонским просмотром телевизионного контента со временем может привести к развитию инсулинорезистентности — снижению чувствительности клеток к инсулину. Помимо метаболических нарушений, бинджвотчинг негативно влияет на регуляцию гормонов аппетита и естественные циркадные ритмы человека.

