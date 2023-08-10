Врачи в Мытищах спасли 29-летнюю девушку с острым инфарктом миокарда

Пациентка поступила к медикам с жалобами на жгучую боль в груди. Специалисты провели обследование и выяснили, что инфаркт был вызван закупоркой одной из главных коронарных артерий.

Как рассказал заведующий региональным сосудистым центром Олег Соловьев, в таком молодом возрасте острый инфаркт миокарда встречается довольно редко. Диагностировать заболевание у девушки помоги современное оборудование и опыт врачей.

«В экстренном порядке под ренген-контролем при помощи ангиографа внутри коронарных артерий мы имплантировали стент. В результате коронарный кровоток был восстановлен. Таким образом, нам удалось спасти миокард от некроза, омертвения сердечной мышцы», — рассказал Соловьев.

По его словам, пациентка перестала чувствовать жжение в груди уже во время операции. Сейчас состояние девушки стабилизировалось, ее перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

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