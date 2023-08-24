Врачи в Мытищах спасли 64-летнюю женщину с шестисантиметровой опухолью прямой кишки

В больницу пациентка поступила с ректальным кровотечением. Было принято решение об экстренной операции. Как рассказал заместитель главврача по хирургии Василий Сологубов, опухоль удалили через небольшой разрез в брюшной полости.

«Затем соединили вместе прямую и сигмовидную кишку путем наложения анастомоза, то есть сформировали естественный путь для пищевых масс методом сшивания двух частей кишечника», — пояснил он.

Операция длилась два с половиной часа. После гистология показала, что шестисантиметровая опухоль была злокачественной. Отмечается, что сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время она начнет проходить курс лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала текущего года в больницах Подмосковья появилось тридцать восемь единиц тяжелого медоборудования.