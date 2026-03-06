«Все дело в мигрантах и семьях без прививок». Вирусолог назвала главную причину единичных случаев кори

Оснований для паники в связи с распространением кори в России нет, сообщила в интервью РИА Новости Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее мнению, бояться общенациональной вспышки не следует, однако полностью исключать появление единичных очагов заболевания нельзя.

«Нет, (вспышки в РФ опасаться) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что в стране действует механизм коллективного иммунитета, который эффективен при высоком уровне вакцинации населения. Для того чтобы вирус не распространялся, прививку должны иметь более 95% жителей. В регионах, где этот показатель соблюдается, инфекция может возникать лишь в изолированных группах людей, не получивших вакцину.

«Для кори охват должен составлять более 95% населения. Если в административной территории охват высокий, то небольшие вспышки могут быть среди не привитых людей — например, мигрантов — или семейных. Но все (в зоне риска — ред.) — не привитые», — добавила Компанец.

На данный момент случаи заболевания зарегистрированы в Забайкалье и Хабаровском крае. В частности, корь диагностирована у одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске. В связи с инцидентом руководство вуза приняло решение ввести масочный режим.

Ранее сообщалось о том, что в Чите у ребенка из Таджикистана обнаружили корь.