«Всего 50 граммов в неделю». Диетолог назвал роковую норму десерта: чем грозит превышение?

Злоупотребление молочным шоколадом способно спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и нарушить метаболизм, заявил в интервью изданию «Абзац» диетолог Андрей Бобровский.

Специалист подчеркнул: главная проблема десерта кроется в его чрезмерной калорийности. Помимо этого, он обратил внимание на состав продукта.

«Еще одна угроза — так называемые вредные жиры в составе молочного шоколада. Это предвестники гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил врач.

Он добавил, что содержащиеся в сладости быстрые углеводы провоцируют скачок глюкозы в крови и активный выброс инсулина.

Бобровский резюмировал, что молочный шоколад относится к десертам, не предназначенным для ежедневного рациона. Безопасной порцией он считает 30–50 г продукта в неделю.

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