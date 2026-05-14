Всего одна привычка разделила россиян: кто чаще страдает от высокого давления

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» раскрыла неожиданную причину, по которой мужчины из дальних регионов России чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. И дело, по ее мнению, вовсе не в генетике.

По словам Барановой, если сравнить мужчин с давлением 150 и выше, то в Хабаровском крае их окажется заметно больше, чем в Москве. Однако корень проблемы не в наследственности — хотя генетика у жителей разных регионов, безусловно, различается. Разгадка, как предположила биолог, кроется в образе жизни и отношении к лечению: москвичи несколько более дисциплинированны в приеме лекарств, тогда как мужчины в регионах попросту не любят пить таблетки, даже когда те жизненно необходимы.

Таким образом, по мнению Барановой, ключевым фактором, определяющим разницу в показателях давления, становится не место жительства как таковое, а готовность следовать врачебным предписаниям.