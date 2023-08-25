Рассеянный склероз, инсульт, рак: нарушения речи могут быть симптомом опасных заболеваний

Речь является эволюционной вершиной развития психики человека. Ее нарушение вызывает серьезные трудности в коммуникации, работе и быту, а также указывает на наличие определенных проблем со здоровьем у человека. Нейропсихолог Татьяна Войко объяснила, о чем могут говорить те или иные речевые расстройства.

По словам специалиста, большую роль играет возраст конкретных людей. Если речь идет о ребенке, диагностировать и исправить проблему будет легче.

«Речевое развитие является одним из главных показателей общего развития интеллекта малыша. У детей диагностируются нарушения достаточно оперативно за счет бдительности мамы, наблюдения у педиатра и невролога. Благодаря нейропластичности мозга ребенка можно успешно корректировать нарушения речи с помощью нейропсихолога, логопеда и остеопатов», — рассказала эксперт.

В случае со взрослыми ситуация носит иной характер. Они сталкиваются с приобретенными нарушениями — афазией, диагностировать которую нелегко, если она развивается не на фоне острого события. Симптоматика у таких людей развивается постепенно. В результате окружающие привыкают к изменениям в том, как говорит человек, и не замечают их.

«Изменения могут быть на уровне локального поражения мозга — это, например, инсульт и новообразования. Нарушения в речи также могут являться симптомом большого системного заболевания, такого, как интоксикация, рассеянный склероз, миастения, болезнь Паркинсона или Альцгеймера», — пояснила врач.

Обращать внимание, по словам Войко, нужно на следующие проявления: ускорение или замедление речи, ее неразборчивость, непонимание обращенных к человеку фраз, сложности с подбором слов, эхолалия, запинки и заикание. Причем указывать они способны и на иные проблемы со здоровьем.

«Нарушения могут быть связаны еще и с нарушением иннервации мышц, которые участвуют в артикуляции (так называемая дизартрия), или с неправильной работой голосового аппарата (дисфония). Поэтому любые перемены в данном плане — повод обратиться к неврологу, логопеду, нейропсихологу и ЛОРу», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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