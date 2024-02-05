Вспылил во время спора: пациента с перерезанной осколком стекла рукой спасли в Ногинске

В хирургическое отделение Ногинской больницы поступил 42-летний мужчина с обширной раной предплечья и массивной кровопотерей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что врачи, принявшие пациента, выявили у него серьезные повреждения правого предплечья, лучевой и локтевой артерии с нарушением кровоснабжения кисти, повреждение мышц и сухожилий. Выяснилось, что мужчина вспылил во время спора и ударил кулаком о стекло на балконе, из-за чего оно разбилось, а осколок фактически полностью перерезал ему руку чуть ниже локтевого изгиба.

Сосудистый хирург Ногинской больницы Игорь Седов рассказал, что в ходе хирургического вмешательства была выполнена фактически ювелирная работа — сшили концы тончайших сосудов и артерий, локтевой нерв и мышечный массив предплечья.

Операция, в результате которой удалось спасти конечность, длилось более двух часов. Уже на утро после вмешательства у пациента появились движения в пальцах, а рука потеплела. В ближайшее время чувствительность кисти должна полностью восстановиться.

В настоящий момент пациент уже готовится к выписке. Примечательно, что восстановительный период мужчина будет проходить под наблюдением врачей поликлиники и в отделении реабилитации Ногинской больницы.