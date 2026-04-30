Особый противопожарный режим будет действовать в Подмосковье в период майских праздников. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать повышенные меры пожарной безопасности в лесах. На территориях запрещается разводить костры и использовать источники открытого огня, в том числе мангалы и примусы. Кроме того, запрещено оставлять в лесах мусор. Даже незначительная неосторожность может привести к масштабному лесному пожару, подчеркнули в Комлесхозе региона.

В ведомстве также отметили, что в период праздников в лесах усилят контроль. Сотрудники лесной охраны, полиции, спасательных служб и администраций будут патрулировать леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к пожароопасному периоду.