Мыши, пыль и опасные болезни: как подготовить дачу к лету без риска для здоровья
Российским дачникам напомнили про важность комплексной дезинфекции на даче
Дачный сезон вот-вот начнется, но спешить с переездом не стоит. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: после долгой зимы загородный дом может таить в себе угрозу, о которой многие даже не задумываются. Грызуны, пыль и залежавшиеся продукты — вот главные враги летнего отдыха. И первый удар по ним нужно нанести еще до того, как семья займется посадками и шашлыками. Об этом пишет ИА «Время Н».
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области в канале мессенджера МАХ опубликовали простой, но жизненно важный список дел для тех, кто собирается открывать дачный сезон. Главное правило: комплексная дезинфекция — раньше, чем чайник на плиту.
Почему зима — не друг для дачи
«Зимой загородные дачи часто становятся прибежищем для грызунов. А они, в свою очередь, являются переносчиками опасных болезней», — напомнили специалисты.
Мыши и крысы оставляют после себя не только испорченные вещи, но и возбудителей инфекций, которые могут долго сохраняться в пыли и на поверхностях.
Что нужно сделать до заселения
Специалисты рекомендуют действовать поэтапно:
- Провести комплексную дезинфекцию всех помещений. Это первое и самое важное действие.
- Вымыть все поверхности — от полов до подоконников, с использованием дезинфицирующих средств.
- Привести в порядок текстиль: постельное белье, шторы и скатерти лучше постирать в горячей воде.
- Подушки и одеяла — просушить на солнце. Ультрафиолет — лучший природный дезинфектор.
- Перебрать все продукты питания, которые остались с прошлого сезона. Многие из них могли испортиться или стать домом для вредителей.
Что в итоге
Дачный сезон должен приносить радость и здоровье, а не больничную койку. Потратить несколько часов на уборку и дезинфекцию — гораздо дешевле и приятнее, чем лечить последствия встречи с грызунами или их «наследством». Роспотребнадзор советует не игнорировать эти правила. А уже после того, как дом будет чист и безопасен, можно смело зажигать мангал и сажать петрушку.
