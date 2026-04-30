Мыши, пыль и опасные болезни: как подготовить дачу к лету без риска для здоровья

Дачный сезон вот-вот начнется, но спешить с переездом не стоит. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: после долгой зимы загородный дом может таить в себе угрозу, о которой многие даже не задумываются. Грызуны, пыль и залежавшиеся продукты — вот главные враги летнего отдыха. И первый удар по ним нужно нанести еще до того, как семья займется посадками и шашлыками. Об этом пишет ИА «Время Н» .

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области в канале мессенджера МАХ опубликовали простой, но жизненно важный список дел для тех, кто собирается открывать дачный сезон. Главное правило: комплексная дезинфекция — раньше, чем чайник на плиту.

Почему зима — не друг для дачи

«Зимой загородные дачи часто становятся прибежищем для грызунов. А они, в свою очередь, являются переносчиками опасных болезней», — напомнили специалисты.

Мыши и крысы оставляют после себя не только испорченные вещи, но и возбудителей инфекций, которые могут долго сохраняться в пыли и на поверхностях.

Что нужно сделать до заселения

Специалисты рекомендуют действовать поэтапно:

Провести комплексную дезинфекцию всех помещений. Это первое и самое важное действие.

Вымыть все поверхности — от полов до подоконников, с использованием дезинфицирующих средств.

Привести в порядок текстиль: постельное белье, шторы и скатерти лучше постирать в горячей воде.

Подушки и одеяла — просушить на солнце. Ультрафиолет — лучший природный дезинфектор.

Перебрать все продукты питания, которые остались с прошлого сезона. Многие из них могли испортиться или стать домом для вредителей.

Что в итоге

Дачный сезон должен приносить радость и здоровье, а не больничную койку. Потратить несколько часов на уборку и дезинфекцию — гораздо дешевле и приятнее, чем лечить последствия встречи с грызунами или их «наследством». Роспотребнадзор советует не игнорировать эти правила. А уже после того, как дом будет чист и безопасен, можно смело зажигать мангал и сажать петрушку.

