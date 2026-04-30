Ирина Горбачева призналась, что любит посещать нудистский пляж

Российская актриса Ирина Горбачева, известная по фильму «Аритмия» и сериалу «Чики», сделала откровенное заявление: она призналась, что регулярно посещает нудистский пляж и загорает без одежды, пишет The Voice.

При этом, по словам актрисы, она совершенно не стыдится своего тела, а сам стыд считает манипуляцией, навязанной обществом. В детстве и подростковом возрасте актриса была закомплексованной, но со временем смогла преодолеть эти страхи.

«Я начала понимать, что в моем теле нет причин для стыда, и тренировала себя», — поделилась Горбачева.

Она также рассказала о своих колебаниях веса: при росте 184 см ее стандартный вес составляет 72-74 кг. Однако в период сильного стресса за 4-5 месяцев актриса набрала 86,5 кг. Чтобы привести себя в форму, Ирина обратилась к эндокринологу, онкологу и гинекологу, а также попробовала препарат, предназначенный для лечения диабета. Горбачева призналась, что этот метод помог ей сформировать новые пищевые привычки. Кроме того, актриса отказалась от молочных продуктов, глютена и сладкого.

Сегодня Горбачева чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Она не боится своего отражения в зеркале и не видит ничего постыдного в том, чтобы показать тело, будь то на пляже или на экране.

