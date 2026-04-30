Не печень, а почки и зрение: нарколог из Подмосковья назвал самый опасный алкоголь

Нарколог Сергей Шувалов в беседе с изданием REGIONS предупредил, что наибольшую угрозу для почек и зрения представляет не водка или коньяк, а суррогатный и так называемый «легкий» алкоголь низкого качества. В первую очередь — дешевые коктейли в банках, а также напитки с красителями и техническими примесями, содержащие метанол.

По словам врача, метанол распадается в организме до муравьиной кислоты и формальдегида. Эти вещества напрямую атакуют почечные канальцы и сетчатку глаза, вызывая острую почечную недостаточность и алкогольную оптическую нейропатию. Поражение почек проявляется отеками под глазами, снижением объема мочи, примесью крови и скачками давления. Поражение зрения — резким падением остроты, затуманиванием, искажением цветов. В тяжелых случаях наступает полная слепота, причем зрительный нерв не восстанавливается.

Шувалов выделяет три самые опасные категории напитков: самогон и кустарные дистилляты с сивушными маслами, дешевые сладкие коктейли в жестяных банках (красители и сахар создают колоссальную нагрузку), а также любая продукция, купленная «с рук» или в сомнительных точках. Врач подчеркивает: даже 100 граммов «паленки» способны навсегда лишить человека зрения на один глаз.

Первые тревожные признаки после употребления — резкое ухудшение зрения, боль в пояснице, отсутствие мочи, потемнение мочи с кровью, неукротимая тошнота. При таких симптомах нарколог советует немедленно вызывать скорую и не заниматься самолечением. Также он развенчивает миф о безопасности пива и сладких ликеров: пиво перегружает почки жидкостью и солями, а коктейли маскируют плохое качество спирта, провоцируя большую дозу токсинов. Самый разумный выбор, по мнению Шувалова, — полный отказ от алкоголя.

