Выяснилось, как место проживания бьет по здоровью головного мозга

Новое исследование показало, что окружающая среда и социальная обстановка в районе проживания человека напрямую воздействуют на здоровье его мозга и могут повышать вероятность развития старческого слабоумия. К такому заключению пришли американские ученые, изучив взаимосвязь между условиями жизни и ранними признаками поражения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D): Behavior & Socioeconomics of Aging. Данные приводит «Лента.ру» .

Ученые из США провели анализ, который выявил четкую зависимость между местом жительства человека и состоянием его мозга. Исследователи сопоставили медицинские показатели почти 700 взрослых людей с данными о социально-экономической и экологической ситуации в их районах.

В ходе работы участникам проекта делали магнитно-резонансную томографию мозга и брали анализы крови. Целью было обнаружение ранних маркеров, указывающих на возможное возникновение болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Результаты продемонстрировали, что жизнь в неблагополучных локациях имеет серьезные последствия для нервной системы. У людей из районов с повышенным уровнем загрязнения воздуха, низкими доходами населения и общей социальной нестабильностью чаще фиксировались негативные изменения. Среди них — уменьшение толщины коры головного мозга, проблемы с белым веществом и ухудшение качества кровоснабжения. Все это напрямую связано со снижением памяти и когнитивных способностей.

Наиболее ярко эта тенденция проявилась у афроамериканцев, проживающих в самых сложных условиях. Специалисты обратили внимание, что такие факторы, как плохая экология, отсутствие доступа к качественному питанию и небезопасное жилье, оставляют явный отпечаток на структуре и функциях мозга.

