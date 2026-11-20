Американские ученые обнаружили потенциальный способ защиты позвоночника от возрастных изменений: повышение активности белка BLST, также известного как ZNF865, замедляет старение межпозвоночных дисков. Об этом сообщает журнал Aging Cell.

Ученые обратили внимание на малоизученный белок, концентрация которого падает в стареющих и поврежденных дисках. Для изучения его роли специалисты задействовали технологию редактирования генов CRISPR, меняя активность BLST в клетках человека, а также в опытах на мышах и крысах.

Оказалось, что возвращение выработки белка в клетках дисков человека ослабляло признаки клеточного старения и повреждения ДНК. Когда же активность BLST искусственно снижали у грызунов, результат оказался обратным: у животных возникали дегенеративные изменения дисков и поведенческие проявления боли.

По мнению авторов, BLST поддерживает здоровье тканей позвоночника, оберегая клетки от накопления повреждений ДНК. Сбой в механизмах восстановления генетического материала, вероятно, играет ключевую роль в возрастном разрушении дисков и появлении хронической боли в спине. Управление активностью этого белка в перспективе может лечь в основу новых методов профилактики и лечения возрастных заболеваний позвоночника.

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