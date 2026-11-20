В Московской области с 17 ноября по 25 декабря 2026 года проходит второй этап региональной экологической акции «V Единстве Zа Победу». Проект объединяет сокращение текстильных отходов и помощь участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов, сообщили организаторы.

Жители могут сдать на переработку и повторное использование одежду в любом состоянии, обувь, сумки, мягкие игрушки, постельное белье, занавески и другой домашний текстиль. При этом перьевые и пуховые подушки, одеяла, а также пружинные матрасы в рамках сбора не принимают.

Перед сдачей вещи просят постирать, полностью высушить и упаковать в пакет. После сортировки пригодные изделия направят нуждающимся, а остальной текстиль отправят на переработку.

Акцию организует платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с Общественной палатой Подмосковья при поддержке регионального правительства.