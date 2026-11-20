Сам по себе хлеб не приводит к набору веса: его влияние на фигуру зависит от состава, калорийности и размера порции. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-диетолога и нутрициолога Софью Кованову.

По словам специалиста, нет какого-то одного «ужасного» хлеба, от которого люди обязательно поправятся, и другого, который можно есть килограммами. Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки и обычно лучше насыщает, однако в тонком лаваше и других видах хлеба нет ничего вредного.

Диетолог посоветовала обращать внимание не только на сам продукт, но и на то, с чем его едят. Наиболее неудачным сочетанием Кованова назвала рафинированные углеводы с большим количеством жиров. Например, лаваш с сыром, майонезным соусом и маслом, особенно обжаренный, становится очень калорийным. Однако тот же лаваш с мясом, овощами и зеленью имеет совершенно другую пищевую ценность.

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