31-летняя бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж за парфюмера Саламбека Мартазанова. В августе они совершили исламский обряд никях, а в октябре зарегистрировали брак, сообщает VOICE.

Сама Ирина призналась, что приняла ислам после свадьбы. По ее словам, это было ее собственное решение, и муж ее не уговаривал.

«Не уговаривал, не настаивал, не убеждал и уж тем более ничего не навязывал. Он просто жил согласно своим убеждениям. А я наблюдала за его поступками, отношением ко мне, к семье, к людям», — сказала Пинчук.

Она призналась, что начала читать Коран и искать ответы на свои вопросы. При этом экс-звезда реалити-шоу уверена, что найдутся люди, которые будут обесценивать ее опыт. Однако она не чувствует необходимости оправдываться перед кем-либо.

Для Пинчук брак с Саламбеком стал вторым. Ранее она пережила развод с Араем Чобаняном, от которого воспитывает двоих сыновей.

Ранее Ирина Пинчук заявила, что готова на новую интимную операцию ради третьей беременности.