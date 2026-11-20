34-летний спортсмен и певец Торнике Квитатиани и его 21-летняя жена Диана Кардава обвенчались. Об этом сообщила мама Торнике Лали, опубликовав снимки из церкви в социальных сетях, передает Super.

На фотографиях жених предстал в традиционном грузинском наряде, а его избранница — в белом платье. Во время церемонии супруги держали в руках зажженные свечи.

«В народе говорят: повенчаны в церкви — повенчаны небом. С венчанием вас!», — подписала публикацию мама Квитатиани.

Напомним, Торнике и Диана сыграли свадьбу в сентябре 2026 года. Известно, что Диана младше артиста на 13 лет. После торжества молодожены отправились на Мальдивы, где провели медовый месяц.

Ранее молодая жена Торнике Квитатиани прокомментировала слухи о пластической операции.