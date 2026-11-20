Удар по энергетике и логистике: ВС России атаковали ТЭЦ под Харьковом
ВС России атаковали ТЭЦ, обеспечивавшую военную промышленность Украины
Вооруженные силы России нанесли удар по Слобожанской теплоэлектроцентрали в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, этот энергетический объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины. Таким образом, удар был направлен на нарушение энергоснабжения украинского военно-промышленного комплекса.
Помимо ТЭЦ, под удар попал логистический центр в городе Городня.
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