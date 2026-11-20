43-летний австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в «Мстителях», поделился в социальных сетях серией фотографий с тренировки на свежем воздухе, передает журнал Hello! Russia.

Снимки были сделаны на побережье с видом на океан и скалистые острова. На них актер позирует босиком, с обнаженным торсом, в темных спортивных шортах, солнцезащитных очках с синими линзами и черной бейсболке, надетой козырьком назад.

Поклонники сразу обратили внимание на отличную физическую форму Хемсворта: рельефный пресс, мощные бицепсы и отсутствие лишнего веса. В комментариях они называют его «греческим богом» и отмечают, что он выглядит моложе своих лет.

Как признался сам актер, сейчас он активно готовится к съемкам третьего фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3», делая упор на выносливость и упражнения для сердца.

Для поддержания формы Крис использует тренажеры собственной марки. На фото рядом с ним можно заметить профессиональный гребной тренажер, а также несколько тяжелых гирь на зеленом газоне.

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