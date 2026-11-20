Специалисты Мосавтодора за неделю устранили более 370 дефектов дорожного покрытия на региональных трассах в Луховицах и Серебряных Прудах. В среднем дорожники ликвидировали в этих округах около 52 ям ежедневно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В муниципальном округе Луховицы отремонтировали свыше 180 ям — работы прошли в поселках Врачово-Горки и Сельхозтехника, деревнях Строилово, Новоходыкино, Лисьи Норы и Перевицкий Торжок, а также в селах Ловцы, Матыра, Дединово и Григорьевское.

В Серебряных Прудах заделали более 190 выбоин: на улицах Набережной, Малой Луговой и 8 Марта в окружном центре, в поселке Успенском, деревнях Митякино, Серково и Куньи Выселки, а также в селах Узуново, Клемово и Мочилы.

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