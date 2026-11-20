37-летняя звезда сериала «Закрытая школа», российская актриса Агата Муцениеце показала, как проводит отпуск на Мальдивах с семьей, передает VOICE.

Поездка стала для Муцениеце временем восстановления сил после третьих родов. Перед возвращением к работе она выбрала спокойный отдых.

Муцениеце опубликовала первые снимки с пляжа. На одном из них она показала безмятежный пейзаж, а на другом — актриса запечатлена в купальнике без косметики и в ярких очках.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

В качестве дополнения к отдыху Агата выбрала книгу. Актриса планирует провести время с семьей на курорте без экстремальных развлечений.

У Муцениеце есть сын и дочь от брака с актером Павлом Прилучным. Прошлым летом артистка вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а в первый день зимы 2025-го у супругов родилась дочь.

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