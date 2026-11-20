Управляющие и ресурсоснабжающие организации Подмосковья за неделю оштрафовали более чем на ₽4,3 млн. Руководство Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 34 административных дела в отношении компаний из 17 округов.

Всего на рассмотрение комиссией вынесли 38 материалов по нарушениям в Раменском, Воскресенском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском и Пушкинском округах, а также в Егорьевске, Люберцах, Домодедове, Серпухове, Подольске, Клину, Химках, Долгопрудном, Мытищах и Красногорске.

Рассмотрение четырех дел отложили для уточнения обстоятельств, а по трем материалам организациям вынесли предупреждения.

Компании привлекли к ответственности за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов, сбои в подаче коммунальных услуг, а также за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подключении МКД региона к теплу.