Три мировые державы выступили против злоупотреблений Международного уголовного суда, но пока не предложили конкретного способа повлиять на его работу. Совместная декларация Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не устанавливает ни сроков исполнения заявленных принципов, ни механизмов контроля. На это в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» обратил внимание первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

В документе, принятом по итогам встречи в Шэньчжэне, Россия, США и Китай заявили, что считают принцип государственного согласия и уважение иммунитетов должностных лиц государств имеющими первостепенное значение. Кроме того, лидеры трех стран подчеркнули, что Международный уголовный суд и аналогичные структуры не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

«Это, конечно, не коммюнике, это документ более высокого уровня, но, тем не менее, это декларация, которая не предполагает конкретного плана действий, конкретных сроков исполнения тех или иных пунктов и механизмов контроля за исполнением этого документа. И этот документ не предусматривает ратификации в парламентах, поскольку это некий протокол о намерениях», — пояснил Новиков.

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По словам парламентария, сам факт появления такого документа уже имеет значение: лидеры не просто обменялись мнениями, а зафиксировали общую позицию по ряду принципиальных вопросов. При этом рассчитывать, что одна декларация автоматически изменит практику международных институтов, оснований пока нет.

«Я бы не нашел, пожалуй, ни одной страны сегодня в мире, которая не декларировала бы верность принципам международного права. И тем не менее мы видим немало ситуаций, когда это международное право нарушается. Но в любом случае заявление о верности определенным принципам означает неготовность идти на слом этих принципов, и это само по себе уже важно», — отметил депутат.

Главный юридический вопрос заключается в том, что декларация трех лидеров сама по себе не меняет Римский статут — документ, на основании которого действует МУС. Его статья 27 устанавливает, что официальный статус главы государства или правительства не освобождает человека от уголовной ответственности перед судом, а связанные с должностью иммунитеты не должны препятствовать осуществлению его юрисдикции. Поэтому вопрос о том, какие практические шаги последуют за этой позицией и затронет ли она правила работы МУС, остается открытым.