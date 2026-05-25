Кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Confidencial раскрыл привычку, которая способна свести на нет всю пользу одного из самых популярных в мире напитков. По его словам, многие люди пьют чай обжигающе горячим, даже не подозревая, что температура выше 60 градусов Цельсия серьезно повышает риск развития рака пищевода.

При этом сам по себе чай, подчеркнул врач, остается исключительно полезным продуктом: две-три чашки в день оказывают выраженное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию соединений с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Однако весь этот эффект можно перечеркнуть, если добавлять в напиток сахар или искусственные подсластители — они, по мнению Абельяна, существенно снижают терапевтическую ценность чая.