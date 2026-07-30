Высокотехнологичные аппараты усилили диагностическую базу больниц в Пушкино и Ивантеевке

Парк ультразвуковой диагностики Пушкинской больницы пополнился тремя современными аппаратами. Как рассказала заведующая отделением УЗИ Галина Кузнецова, среди новинок — два стационарных комплекса экспертного уровня и один портативный. Стационарные аппараты обеспечивают предельную точность визуализации и предназначены для детального сканирования органов брюшной полости, скелетно-мышечной системы, малых органов, а также оценки развития плода. Они дают точную картину кровотока, сократимости миокарда и работы сердечных клапанов у пациентов разной комплекции. При этом оборудование компактно и удобно для перемещения в операционную или реанимацию.



Один из аппаратов направлен в стационар Ивантеевки — для работы сосудистых хирургов и отделения рентгенохирургических методов диагностики, которое откроется в ближайшее время. Комплекс оснащен специальными насадками и функцией визуализации «луча», помогающего врачам четко определять цель. Он подходит и для малоинвазивных операций под УЗИ-контролем, и для исследования нервов, кардиопроблем, эластометрии и допплеровского сканирования сосудов.



Это уже вторая партия оборудования в этом году. Три предыдущих аппарата работают в поликлиниках №1 в Пушкино и №9 в Ивантеевке. Самый технологичный из них выделен для проведения онкоскринингов, что значительно повышает раннюю выявляемость заболеваний.