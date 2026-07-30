Со звезды комедии «Джонни» Фоменко взыскали ₽10 тысяч за неоплаченную парковку

Известный актер, музыкант и телеведущий Николай Фоменко оказался в центре внимания не из-за новых творческих проектов, а из-за административного правонарушения. Мировой судья судебного вынес постановление о штрафе в размере ₽10 тысяч в отношении шоумена, сообщает ТАСС. Причиной стало несвоевременное погашение предыдущего штрафа за неправильную парковку.

В конце февраля Фоменко припарковал свой автомобиль в неположенном месте, за что получил штраф в ₽5 тысяч. Оплатить его нужно было до апреля, но актер, по всей видимости, забыл о сроках.

Когда задолженность не была погашена вовремя, дело передали в суд. Фоменко направил ходатайство с просьбой рассмотреть дело без его личного присутствия, полностью признал свою вину и приложил квитанцию, подтверждающую, что он оплатил первоначальный штраф, но уже с опозданием.

Судья принял во внимание этот факт, но, согласно закону, за просрочку предусмотрено наказание в двойном размере. Таким образом, сумма штрафа была увеличена до ₽10 тысяч.

Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе получила штрафы за нарушение ПДД на сумму более ₽80 тысяч.