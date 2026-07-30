Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик восхитила фанатов фигурой в бикини
Super: поклонники восхитились утонченной фигурой звезды «Ландышей» Ники Здорик
Фото: [соцсети]
Звезда драматического сериала «Ландыши» Ника Здорик не перестает удивлять поклонников своей трансформацией. Актриса отправилась в Турцию, где устроила морскую прогулку на яхте и поделилась с подписчиками откровенными кадрами в бикини, пишет Super.
На фотографиях Ника позирует на фоне лазурного моря, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру, которая привлекла внимание тысяч фанатов.
Фото: [соцсети]
Поклонники сразу же засыпали актрису комплиментами, но Ника не стала приписывать свою форму генетике или удаче. В ответ на похвалу она честно призналась, что за этим результатом стоят несколько месяцев упорной работы.
«Это не генетика и не случайность. Я внимательно следила за питанием, отказалась от сладкого и регулярно тренировалась», — написала она.
Актриса подчеркнула, что заранее поставила перед собой конкретную цель и постепенно, шаг за шагом, смогла ее достичь.
Ранее актриса Мария Миронова в розовом бикини показала, как наслаждается отдыхом на испанском пляже.