В Подмосковье с начала года по программе губернатора газифицировали 31 населенный пункт
Более 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали по программе губернатора
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье с начала 2026 года по программе губернатора специалисты АО «Мособлгаз» газифицировали 31 населенный пункт. В регионе ввели 94 км газопроводов, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Тридцать первым населенным пунктом, где завершилось строительство газопровода, стала деревня Костино в Серпухове. Там было построено 5,2 км газопроводов. Это позволит обеспечить газом более 139 домовладений.
«В этом году по губернаторской программе будет построено более 260 км новых газораспределительных сетей в 30 городских округах. Для тысяч семей это означает возможность перейти на современное, надежное и экономичное газоснабжение», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении качества коммунальных услуг для жителей.