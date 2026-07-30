«Холестерин может быть результатом вчерашнего крылышка»: эндокринолог перечислил анализы, которые сдают натощак

Эндокринолог Григорий Долгушин в своем Telegram-канале перечислил лабораторные исследования, которые требуют строгого соблюдения голодания перед сдачей крови. Врач предупредил, что нарушение этого правила может исказить результаты и привести к неверной интерпретации.

В первую очередь специалист выделил анализ на уровень инсулина и глюкозы — перед ним необходимо воздерживаться от пищи в течение 8–14 часов. То же самое касается липидограммы. Долгушин пояснил, что повышенный холестерин может оказаться следствием вчерашнего ужина, а не патологии обмена веществ. Также нельзя есть перед сдачей крови на гормональный профиль. При этом врач уточнил, что для таких анализов важен и временной фактор, поскольку уровень многих гормонов меняется в течение суток, и забор крови должен проводиться строго в определенное время.

Кроме того, голодание необходимо перед исследованиями на содержание металлов, ионов, а также при проверке показателей, отражающих работу печени и желчного пузыря. Долгушин подчеркнул, что даже легкий перекус может изменить концентрацию этих веществ в крови, поэтому для получения достоверных данных важно строго соблюдать рекомендации по подготовке. Врач советует уточнять правила у лечащего врача или в лаборатории, так как некоторые тесты могут иметь особые требования.

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