Синдром TOFI: сводящий с ума гормон и диеты могут дать обратный эффект при похудении

Строгая диета и подсчет калорий не всегда спасают от растущего живота — иногда проблема кроется в гормональном сбое. Ассистент кафедры Пироговского Университета Ираида Букина объяснила в комментарии RuNews24.ru , почему стресс и фермент HSD11B1 превращают талию в зону риска даже при нормальном весе, и как это лечить без изнурительных голодовок.

Парадокс знаком многим: руки и ноги остаются стройными, а живот неумолимо увеличивается, несмотря на диету. Это не особенность фигуры, а классический признак стресс-индуцированного перераспределения жира, за которым стоят конкретные физиологические механизмы.

Главный виновник, пояснила Ираида Букина, — фермент 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназа 1-го типа (HSD11B1). Он работает как усилитель кортизола, превращая его неактивную форму в активную прямо внутри жировых клеток. В области живота этого фермента особенно много. Исследования показывают: при повышении активности HSD11B1 развивается висцеральное ожирение — даже без изменения рациона. Насыщенные жирные кислоты, например пальмитиновая, дополнительно стимулируют этот процесс именно в зоне талии.

Этот механизм объясняет феномен TOFI — Thin Outside, Fat Inside («снаружи худой, внутри толстый»). У таких людей нормальный вес, но высокий процент внутреннего жира. Именно они чаще всего жалуются: «ем как воробей, а живот растет». Висцеральный жир — не пассивное хранилище, а активная эндокринная ткань. Он выделяет воспалительные вещества, ухудшает чувствительность к инсулину и замыкает порочный круг: стресс повышает кортизол, кортизол копит жир на животе, а этот жир создает дополнительный стресс для организма.

Как разорвать этот круг? Врач рекомендует три шага. Первый — нормализовать сон: позднее засыпание и недосып сдвигают кортизоловый профиль, удлиняя вечерний пик гормона. Второй — пересмотреть нагрузки: при хроническом стрессе высокоинтенсивные тренировки дают обратный эффект, лучше выбрать ходьбу, плавание или скандинавскую ходьбу. Третий — исследовать гормональный профиль по назначению эндокринолога, чтобы исключить органическую патологию.

Кортизоловый живот — это не косметический дефект, а сигнал о том, что нейроэндокринная система работает на пределе. Лечить его нужно не голодом, а восстановлением баланса: сном, умеренной активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой под контролем специалиста.