В Одинцове продают первый в мире серийный граммофон Эмиля Берлинера

На онлайн-доске объявлений в Одинцове появился уникальный лот — первый серийный граммофон Эмиля Берлинера 1895 года в идеальном рабочем состоянии. Вместе с аппаратом покупателю достанется шеллаковая пластинка 1899 года с записью марша. Цена раритета — ₽2,5 млн, узнал REGIONS .

В подмосковном Одинцове продают исторический артефакт эпохи зарождения звукозаписи — первый серийный граммофон Emile Berliner 1895 года. Владелец уверяет, что устройство сохранилось в безупречном состоянии и готово к работе. Именно с таких аппаратов в конце XIX века началось массовое распространение музыкальных записей.

В комплекте с граммофоном — одна из первых 7-дюймовых шеллаковых пластинок 1899 года. На ней записана маршевая композиция «Scarlet Letter March» в исполнении банджоиста Джозефа П. Каллена, популярного в те годы музыканта.

Эксперт-коллекционер Виктор Молочников пояснил REGIONS, почему изобретение Берлинера стало революционным. В отличие от фонографов Эдисона, записывавших звук на восковые цилиндры, граммофон использовал плоские диски с поперечной бороздкой. Это значительно снизило искажения и расширило динамический диапазон. Главное — диски стало легко тиражировать через металлические матрицы.

Первые модели 1895 года, как уточнил историк, оснащались ручным приводом, из-за чего скорость вращения слегка «плавала». Но именно этот шаг положил начало всей современной музыкальной индустрии. Патент на граммофон Берлинер получил в 1887-м, но именно 1895-й стал годом основания компании Berliner Gramophone Company и точкой отсчета массового производства.

Молочников подчеркнул, что представленный экземпляр — не просто старинный предмет интерьера, а свидетель эпохи. Для серьезных коллекционеров и частных музеев появление подобного лота в открытой продаже — редчайшая удача, выпадающая раз в жизни.