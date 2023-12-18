«Высыпаться и не курить»: выяснилось, как уберечься от вирусов, атакующих Московский регион

В Москве и Московской области активизировались некоторые виды вирусов. Чем они опасны и как от них уберечься, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Грозит осложнениями

По ее словам, сейчас в Москве и области наиболее распространены вирусы гриппа типа А, а также другие виды гриппа, парагрипп, аденовирус и коронавирус.

«Нужно сказать, что заболеваемость ими растет, также наблюдается большое количество осложнений», — отметила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Простые меры

Специалист добавила, что для профилактики необходимо соблюдать простые меры индивидуальной защиты.

«По возможности — надевать маску в людных местах, избегать контакта с заболевшими, мыть руки после посещения общественных мест. Также желательно укреплять неспецифический иммунитет — употреблять продукты, богатые витаминами (особенно витамином С), не курить или уменьшить дозу, не переохлаждаться, высыпаться, сохранять физическую активность», — посоветовала собеседница.

При выявлении симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызвать врача, не занимаясь самолечением, предупредила медик.

Ранее врачи оценили влияние вакцинации на заболеваемость россиян.