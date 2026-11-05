В школах Московской области провели новый «Урок цифры» на тему использования ИИ

Школьники Подмосковья прошли новый «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект: 3D-технологии» 40,4 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Лидерами в этом направлении стали Подольск, Домодедово и Балашиха, где учащиеся прошли урок более 5,7 тыс., свыше 3,8 тыс. и порядка 3,5 тыс. раз соответственно. В топ-5 также Мытищи и Одинцово, где зафиксировано 3 тыс. и 1,7 тыс. прохождений.

Материалы занятия рассчитаны на три возрастные группы учащихся. По итогам прохождения ребята получают сертификаты.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учителей, школьников и их родителей за поддержку внедрения проекта «Киберурок» в сферу образования.