Мирра Андреева выбесила Джессику Пегулу своими капризами

Американка Пегула возмутилась поведением Мирры Андреевой: «Ведет себя как дива»

Культура и спорт

Фото: [WTA]

Пятая ракетка мира 32-летняя американка Джессика Пегула поделилась впечатлениями после тренировочного матча с россиянкой Миррой Андреевой, занимающей третье место в мировой квалификации.

После тренировки во время лайв-трансляции Пегула высказалась по поводу Андреевой и ее тренера Кончиты Мартинес, видимо, забыв, что работают камеры.

«Андреева ведет себя как настоящая дива. Ей стоит быть скромнее. Ты ведешь 4:0, грубишь своему тренеру, бросаешь в него мячи… Это неуважение. Да заткнись ты уже!» — прорвало Пегулу.

Американка сказала, что Мартинес как будто поощряет такое поведение и даже специально подначивает спортсменку. Пегула предположила, что во время официального матча Андрееву нужно провоцировать, тогда она заведется и будет допускать ошибки.

По свидетельствам журналистов, Пегула и Андреева так и не доиграли тренировочный матч.

8 ноября в американском Индиан-Уэлссе стартует итоговый турнир WTA, в котором сыграют восемь сильнейших теннисисток. Мирра Андреева попала в группу с белоруской Ариной Соболенко, украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой. В группе у Пегулы ее соотечественница Коко Гауфф, чешка Линда Носкова и первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

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