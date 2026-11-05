Школьная лига Московской области будет сотрудничать с «Матч! Академией»

В новом сезоне Школьной лиги Московской области партнером проекта стала «Матч! Академия». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках сотрудничества планируется совместно развивать спортивную журналистику. В Подмосковье во всех округах работают команды юных журналистов. Для всех медиакоманд создадут рабочую группу. Ребята будут получать задания. В завершение сезона будут определены лучшие журналист и комментатор. Они получат сертификаты от «Матч! Академии».

В этом сезоне в Единой школьной лиге примут участие более 100 тыс. учащихся 750 школ региона. Соревнования будут проходить по пяти направлениям: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3, шахматам и настольному теннису. Дополнительными дисциплинами стали киберспорт, пилотирование БПЛА и спортивное программирование. Состязания проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта спортивных объектов в Звенигороде.