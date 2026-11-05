Полчаса без помощи: омской школьнице с тяжелыми травмами не вызывали скорую 25 минут

В омском лицее произошел инцидент, подробности которого продолжают обрастать новыми деталями, сообщил gorod55.ru. Очевидцы рассказали изданию, что избитая школьница провела в ожидании помощи около получаса. По их словам, директор учебного заведения, вместо того чтобы немедленно действовать, принялась выяснять обстоятельства случившегося у второго участника конфликта.

Как утверждают свидетели, после этого руководитель учреждения связалась с родителями пострадавшей. Она начала уточнять, можно ли вызывать скорую, но при этом не объяснила, что именно произошло. Медики приехали лишь спустя 25 минут — после того как их неоднократно попросили об этом.

По данным издания, директора просили набрать полицию, однако, по словам собеседницы, она отказалась. В итоге родителям пришлось самостоятельно обращаться в правоохранительные органы.

«Когда на место происшествия пришла директор лицея девочка в полубессознательном состоянии умоляла вызвать скорую помощь. Вместо оперативного оказания помощи, директор стала выяснять у нападавшего боксера, что произошло, долго беседуя с ним», — рассказала собеседница издания.

По данным издания, конфликт между старшеклассниками в лицее случился 31 октября. Предварительно установлено, что ссора возникла на почве личной неприязни. В ходе стычки 17-летний подросток напал на ученицу параллельного класса.

По информации издания, девушке причинили тяжелые травмы: у нее диагностировали переломы рук и ключицы, сильное сотрясение мозга, а также повреждения лица. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Красноярске избитую тростью в лифте пенсионерку направили на судмедэкспертизу.