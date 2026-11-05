В Красногорске открыли памятную доску герою СВО: кем был тренер Андрей Калугин

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

Памятную доску, посвященную капитану Андрею Калугину, открыли в школе № 11 Красногорска, которую он когда-то окончил. Герой специальной военной операции ушел на фронт добровольцем и погиб в феврале 2025 года от тяжелого ранения, полученного при выполнении боевой задачи. Орденом Мужества капитана наградили посмертно.

В церемонии участвовали ученики и педагоги школы, родные Андрея Викторовича, депутаты местного Совета и представители «Боевого Братства». Присутствующие читали его стихи, а знавшие его лично делились воспоминаниями.

«Помню Андрея, как будто мы с ним общались вчера. Высокий, стройный. Белая рубашка. Добрый. Уважительный. Немного ершистый – такой, каким и должен быть в этом возрасте. Открытый взгляд, добрая улыбка – вот такой он в памяти», – рассказала директор школы № 11 Анжела Грустливая.

Для сослуживцев Калугин был знаком под позывным «Тренер»: 20 лет он работал тренером по спортивному ориентированию в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва и воспитал многих призеров всероссийских и международных соревнований.

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