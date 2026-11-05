В лесах на большей части территории Подмосковья 5 ноября ожидается III класс пожарной опасности

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о лесопожарной обстановке в регионе 4 ноября, а также дали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие дни.

По информации ведомства, в День народного единства, 4 ноября, в лесах Подмосковья пожаров не было.

Сегодня, 5 ноября, на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. Исключения — Волоколамское, Сергиево-Посадское и Талдомское лесничества, где прогнозируется I класс, а также Орехово-Зуевское, где ожидается II класс.

В пятницу и субботу, 6 и 7 ноября, в большинстве лесничеств области ожидается I класс пожарной опасности. Ожидается переменная облачность, дождь со снегом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых лесопарках.