Заболеваемость COVID-19 в Рязанской области выросла почти на 20%

В Рязанской области за минувшую неделю почти на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что за отмеченный период в регионе зарегистрировано около 8,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что более чем на 8% выше, чем неделей ранее. Лабораторный мониторинг обнаружил вирусы гриппа и негриппозной этиологии.

Отмечается, что также за минувшую неделю выявлено почти 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал рост заболеваемости ОРВИ в России на 6,5%.