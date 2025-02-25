Роспотребнадзор зарегистрировал рост заболеваемости ОРВИ в России на 6,5%

В Российской Федерации наблюдается увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зарегистрированных случаев составило 993 тыс. Такие данные были предоставлены пресс-службой Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в России доминируют вирусы гриппа B и A (H1N1). Среди других вирусов, не относящихся к гриппу, преобладают риновирусы и РС-вирусы.

«Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — уточнили там.

Также, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю было выявлено 5900 случаев заражения COVID-19, что на 10,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Ситуация остается под контролем.

В целях предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций в России были закрыты 510 школ в 42 субъектах и 100 детских садов в 30 регионах. Кроме того, закрыты пять школ-интернатов, добавили в Роспотребнадзоре.

К слову, в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости метапневмовирусом, который пришел из Китая. По информации, которая была обнародована, болезнь проявляется в виде таких симптомов, как повышение температуры до 38 градусов, которое длится в течение семи дней, озноб, сильный кашель и проблемы с дыханием.

Ранее врач Иванов назвал очевидные симптомы метапневмовируса.