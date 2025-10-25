Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России будет расти
Академик Горелов: к концу года будет всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: [istockphoto.com/Martinns]
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов предупредил о неизбежном росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. По его прогнозам, пик заболеваемости придется на период новогодних праздников — либо непосредственно перед ними, либо сразу после, сообщает ТАСС.
Эксперт отметил, что, несмотря на относительно спокойную эпидемическую обстановку в настоящий момент, с наступлением холодов ситуация неизбежно изменится. Традиционно рост заболеваемости наблюдается в ноябре–декабре, а максимальный подъем приходится на новогодний период.
Особую тревогу вызывают крупные города-миллионники — Москва, Санкт-Петербург и другие. В них, по словам Горелова, процесс заражения интенсифицируется, а регионы обычно «отстают» примерно на две недели.
Чтобы минимизировать риски тяжелых осложнений, специалист настоятельно рекомендует пройти вакцинацию от гриппа именно сейчас — пока не наступил сезонный подъем заболеваемости. Горелов подчеркнул: грипп — серьезная инфекция, которая может вызывать осложнения со стороны верхних и нижних дыхательных путей.
В качестве мер неспецифической профилактики эксперт перечислил:
- ношение масок в местах массового скопления людей;
- тщательное соблюдение гигиены рук;
- поддержание социальной дистанции;
- следование правилам респираторного этикета.
При появлении первых признаков заболевания Горелов настоятельно советует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи.
