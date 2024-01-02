Заболеваемость коронавирусом уменьшилась в Рязанской области в последнюю неделю прошлого года

В Рязанской области сократилось число заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю прошедшего года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что за последнюю неделю декабря было выявлено более пятисот случаев заболеваемости, что свыше чем на 150 случаев меньше, чем неделей ранее.

Поясняется, что всего на данный момент в регионе зарегистрировано более 164,4 тыс. заболеваний COVID-19.